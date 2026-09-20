Bruttissimo episodio all'Allianz Stadium. Prima dell'inizio di Juventus-Atalanta le due squadre si sono unite nel ricordo di Sandro Mazzola, storica leggenda dell'Inter scomparsa all'età di 83 anni sabato sera. La curva bianconera, però, non ha rispettato il minuto di silenzio. Alcuni tifosi si sono girati di spalle mentre altri hanno intonato cori per Scirea e Gianni Agnelli. Una scena vergognosa che macchia il match ancor prima del fischio d'inizio. Nei prossimi giorni sono attese le decisioni del Giudice Sportivo che potrebbe punire il settore più caldo del tifo bianconero.