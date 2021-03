Serie A, Parma-Genoa 1-2: rimonta salvezza, doppietta di un super Scamacca

Vittoria fondamentale per il Genoa in ottica salvezza. La squadra di Ballardini espugna il ‘Tardini’ di Parma dopo essere andato sotto nel primo tempo: finisce 2-1. I ducali partono molto bene e trovano il vantaggio al 16′ con un gol fantastico di Graziano Pellé, che trafigge Perin addirittura in rovesciata. Per l’ex centravanti della Nazionale prima gioia nel suo ritorno in gialloblù, contro un Genoa decisamente sottotono. Poi entra Scamacca nell’intervallo e la partita cambia: il giovane bomber prima pareggia al 50′ con un gol da rapinatore d’area e poi completa la rimonta mettendosi in proprio con un destro da fuori all’angolino stupendo. Per il Grifone questi tre punti vogliono dire 31 in classifica, +9 sul Cagliari terzultimo. Per il Parma di D’Aversa, invece, situazione sempre più disperata nonostante la vittoria di domenica scorsa sulla Roma: i ducali sono penultimi a 19 a -4 dalla salvezza, ma il Torino ha due partite in meno.