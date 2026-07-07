Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B. L’ex arbitro, già designatore per la Serie C, prende il posto di Gianluca Rocchi, che si era autosospeso lo scorso aprile dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano per "concorso in frode sportiva". Secondo quanto riportato da Sky Sport, Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell’AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Al suo posto ai vertici arbitrali della Serie C è stato invece nominato Nicola Ayroldi. Nominati come altri componenti della CAN Luca Banti, Ciro Carbone, Gabriele Gava, Alessandro Giallatini e Antonio Danilo Giannoccaro.