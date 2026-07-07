Attaccare la Champions. In tutti i sensi. È questo l'obiettivo di Gasperini. Il tecnico vuole un reparto offensivo all'altezza della nuova stagione. Il solo Malen non basta. Servono altri rinforzi per affrontare tre competizioni. Nessun limite. Solo quello economico. I soldi ci sono, ma non verranno sprecati. La priorità resta Greenwood. È lui il sogno per la Champions. L'ultima richiesta sull'ingaggio, però, ha sorpreso la Roma. La trattativa resta viva, ma si è aggiunto un altro ostacolo a un'operazione già complessa. Mason non è l'unico nome sul tavolo. Gasperini vuole anche un vice Malen e un'ala sinistra. Un profilo diverso dall'inglese. L'idea è chiara: avere un esterno offensivo, capace di spaccare le partite, e un altro più equilibrato, in grado di garantire qualità, sacrificio e doppia fase. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Leao. Un'occasione, non una priorità. E non è l'unico. La lista è lunga. I profili sono tanti. Ognuno con caratteristiche diverse.

Un attacco formato Gasp: cosa vuole il tecnico

Costi elevati e non solo: perché Leao è una pista fredda

Fila affollata sulle fasce. Ma il sogno è uno solo