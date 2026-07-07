Alberto Aquilani, nuovo tecnico del Sassuolo, si prepara a vivere la sua prima esperienza in Serie A da allenatore. L’ex centrocampista, nel corso della prossima stagione affronterà alcune delle squadre in cui ha militato da calciatore, tra cui la Roma. In una recente intervista concessa ai microfoni di SportMediaset, Aquilani ha parlato proprio del suo ritorno all’Olimpico: "Sarà sicuramente emozionante tornare all’Olimpico da allenatore per la prima volta. Sarà una partita speciale". L’allenatore neroverde ha poi ricordato un curioso aneddoto legato al suo periodo nella Capitale con Luciano Spalletti. L’attuale tecnico della Juventus infatti, una notte andò a bussare alla sua porta all’una per controllarlo: "Spalletti è un personaggio simpatico. Fece questa cosa perché si trovava nel palazzo ed è venuto a bussare, ma in maniera molto simpatica, non perché dovesse davvero controllarmi. Da allenatore non l’ho mai fatto, ma magari un giorno lo farò, non lo so. Sicuramente da Spalletti prenderei tante cose".