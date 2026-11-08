Finisce in parità il lunch match di questa domenica al Maradona tra Napoli e Lazio. Questo vuol dire che la Roma ha accorciato sicuramente rispetto alla vetta occupata dai biancocelesti di Gattuso, ora distante solamente 2 punti. L'1-1 racconta in parte una gara intensa e a tratti spettacolare, aperta a qualsiasi risultato: primo tempo di marca laziale, ma troppe occasioni sfumate rispetto all'unico gol di Frattesi. Nella ripresa immediato il pareggio del Napoli con l'autogol di Pedraza, poi Mandas diventa protagonista (alla fine MVP del match) e gli azzurri vanno a un passo dal raddoppio. Seconda parte di tempo più equilibrata, ma nessun gol. Lazio a quota 29, Roma a 27 in attesa di Inter-Como.