I biancocelesti salgono a 29 con la squadra di Gasperini seconda a -2 in attesa dell'Inter

Redazione
Screenshot 2026-11-03 181744

Manchester United-Roma, gli straordinari cori dei tifosi giallorossi al meeting point

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Finisce in parità il lunch match di questa domenica al Maradona tra Napoli e Lazio. Questo vuol dire che la Roma ha accorciato sicuramente rispetto alla vetta occupata dai biancocelesti di Gattuso, ora distante solamente 2 punti. L'1-1 racconta in parte una gara intensa e a tratti spettacolare, aperta a qualsiasi risultato: primo tempo di marca laziale, ma troppe occasioni sfumate rispetto all'unico gol di Frattesi. Nella ripresa immediato il pareggio del Napoli con l'autogol di Pedraza, poi Mandas diventa protagonista (alla fine MVP del match) e gli azzurri vanno a un passo dal raddoppio. Seconda parte di tempo più equilibrata, ma nessun gol. Lazio a quota 29, Roma a 27 in attesa di Inter-Como.

gattuso allegri SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti