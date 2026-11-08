La Roma guarda al passato e lo fa con una nuova maglia dal gusto retrò. Footy Headlines ha svelato in anteprima le immagini della divisa lifestyle Adidas per la stagione 2026/27. Un modello che richiama la tradizione giallorossa e riprende alcuni elementi già presenti sulla maglia da trasferta. Il design è caratterizzato dal classico rosso intenso, accompagnato da una vistosa fascia gialla orizzontale sul petto, delimitata da un sottile profilo color avorio. Le tre strisce Adidas color crema si sviluppano sulle spalle, mentre il colletto è a girocollo e a coste, tono su tono. A rendere particolare la maglia sono soprattutto i dettagli vintage. Sul petto compare il logo Adidas Originals del Trifoglio, mentre sul lato opposto trova spazio lo storico monogramma ASR, inserito in uno stemma a scudo. Un simbolo che riporta direttamente alla storia del club: venne utilizzato originariamente tra il 1945 e il 1949 ed è stato riproposto anche sulla divisa da trasferta 2026/27. Un omaggio alla tradizione romanista, dunque, con un design che unisce identità storica e stile contemporaneo. Non sono ancora state rese note le date di uscita.