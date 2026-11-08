Difende, segna, crea. Mario Hermoso sta riscrivendo la sua storia d’amore con la Roma. Lo spagnolo, in questo inizio di stagione, ha stupito tutti. Prestazioni top e una leadership che sta trascinando la squadra verso posizioni di livello. Gasp non ci rinuncia (quasi) mai. E la prova col Sassuolo, tra le tante, gli dà ragione. Perché Hermoso non è solo un difensore. È un giocatore totale. Crea, supera le linee di passaggio, si spinge fino in zona gol. Con la rete di ieri sono già tre in stagione. Un rendimento super per uno che si sta riscoprendo grande. Se ne sono accorti in molti. Tranne uno: Luis De la Fuente. Il ct spagnolo non lo ha preso in considerazione. Ancora una volta. E l’età non c’entra. Basta guardare Laporte, 32 anni, ancora convocato nonostante un inizio di stagione complicato. Sono altri i fattori che stanno impedendo al ct di aprire gli occhi.

Hermoso e la Nazionale: la Spagna a quattro che non lo vede, e un’esclusione che dura dal 2023

La prima “delusione” di Hermoso arriva nel 2023. De la Fuente diventa ct della Spagna e lo lascia fuori dai convocati. Mario viene da un'ottima stagione con l'Atletico Madrid. Non basta. Il difensore si mostra sorpreso dalla decisione in più occasioni. Poi arriva una seconda esclusione, qualche mese dopo. A quel punto capisce di non rientrare nelle gerarchie del ct. Non è una questione anagrafica. "Gioca chi merita", ha ripetuto più volte De la Fuente. Conta il rendimento, non l'età. E allora cosa pesa davvero sulle sue scelte? Prima di tutto, il sistema di gioco. La Spagna difende a quattro e Hermoso, per caratteristiche, potrebbe non essere il profilo ideale. Il ct preferisce centrali già collaudati, capaci di muoversi secondo i suoi meccanismi. Poi c'è la continuità. Squadra che vince non si cambia. De la Fuente ha confermato il blocco difensivo 'Mondiale', facendo un'eccezione per Jacobo Ramon. Il centrale del Como, però, è un giovane talento. La sua convocazione guarda soprattutto al futuro. Hermoso, invece, resta ancora fuori.

Le caratteristiche non convincono De la Fuente: cosa cerca il ct nei suoi centrali

C'è poi una questione di caratteristiche. Hermoso è un difensore tecnico, bravo a impostare e a leggere il gioco. Sa rompere le linee, accompagnare la manovra e diventare un'arma in più anche nella metà campo avversaria. Tutte qualità che Gasperini sta esaltando alla Roma. De la Fuente, però, ha altre esigenze. Il ct cerca centrali rapidi, aggressivi, capaci di difendere in campo aperto e reggere gli uno contro uno. Difensori pronti a coprire tanti metri alle spalle quando la squadra si alza. Due idee di calcio diverse, insomma. E quello che per Gasp è un valore aggiunto, per De la Fuente potrebbe non essere una priorità.

E allora se lo gode Gasp

Se lacontinua a lasciarlo fuori,potrà goderselo ancora a pieno. In poco più di un anno lo ha riportato ai livelli dell'Atletico Madrid. Si fida ciecamente di lui e ormai rinuncia a Mario soltanto quando è costretto. Hermoso è uno dei leader dello spogliatoio, un punto fermo in ogni zona del campo. Non è un caso che laabbia perso equilibrio dopo le sue uscite contro Manchester United e Real Madrid. Con lui in campo cambia tutto: guida la difesa, comanda, alza la voce e dà la scossa quando serve alzare il pressing. Ha la mentalità e la personalità che Gasperini cerca nel suo giocatore totale. E adesso c'è anche la questione rinnovo. A Trigoria non sembrano esserci dubbi sulla volontà di andare avanti insieme. Mario ama, i tifosi ricambiano e Gasp non vuole perderlo. Il dialogo prosegue e la firma potrebbe arrivare presto. La chiamata della Spagna? Sarebbe la ciliegina. Ma oggi Hermoso ha già trovato la sua 'Nazionale'.