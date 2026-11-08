L'argentino sui social mostra tutta la sua soddisfazione per la vittoria di ieri sera: "Ora testa all'Argentina"
De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi
Ieri è toccato a lui cominciare dal primo minuto in difesa. Leonardo Balerdi si sta continuando a ritagliare un ruolo importante in questa Roma e anche il suo legame con i colori giallorossi cresce, nonostante l'erroraccio di Manchester. Col Sassuolo tutto liscio e tre punti fondamentali per la classifica e non solo: "Un’ultima notte all’Olimpico prima della sosta per le nazionali. Una grande vittoria e tanti motivi per essere orgogliosi. Ora testa all’Argentina", ha scritto l'OM su Instagram.
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