Serie A, Napoli-Cremonese 4-0: De Bruyne torna al gol, Conte blinda la Champions

In gol McTominay dopo 3', poi l'autogol di Terracciano. Segnano anche De Bruyne e Santos

Vittoria in scioltezza per il Napoli di Conte che travolge per 4-0 la Cremonese e blinda la qualificazione alla Champions. Tre punti che permettono ai partenopei di portarsi a +11 su Como e Roma e che possono ritardare anche la festa scudetto dell'Inter. La gara si mette subito bene con McTominay che dopo 3' trova la rete del vantaggio. Nel finale di primo tempo i due gol che chiudono virtualmente la gara: prima l'autogol di Terracciano, poi il ritorno sul tabellino di De Bruyne. Nella ripresa segna anche Alisson Santos su assist di Milinkovic Savic. La Cremonese resta in zona retrocessione a quota 28 punti con il Lecce che domani, contro il Verona, può provare a staccarsi.