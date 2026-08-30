Primi tre punti in stagione per la formazione di Fabregas
Cessione Soulé, Gasperini precisa: "Non c'è nessuna offerta, domani può giocare"
Colpo del Como di Fabregas che batte il Napoli al 'Maradona' 1-2 grazie alle reti di Baturina e Douvikas. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Hojlund. Prima vittoria in campionato per la squadra lombarda che alla prima aveva pareggiato 1-1 contro l'Udinese. Si fermano, invece, gli uomini di Allegri dopo la vittoria all'esordio contro il Genoa. La prossima settimana gli azzurri affronteranno l'Inter a Milano, turno più agevole per il Como che giocherà col Genoa in trasferta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Gasperini: "Manca un attaccante". D'Amico studia il piano: occhi su Luiz Henrique e Leweling
News AS Roma
De Roon e il rapporto con i romanisti: "Se vado lì mi 'uccidono', ma io gli voglio bene"
Calciomercato AS Roma
La Roma accelera per gli esterni. L'obiettivo è il doppio colpo: in lista Luiz Henrique e Leweling
News AS Roma
Balerdi, prima intervista in italiano e snobba la Lazio. La frase che fa impazzire i tifosi
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Newcastle su Soulé. Rifiutata la prima offerta per Leweling
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti