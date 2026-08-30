Primi tre punti in stagione per la formazione di Fabregas

Redazione
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Colpo del Como di Fabregas che batte il Napoli al 'Maradona' 1-2 grazie alle reti di Baturina e Douvikas. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Hojlund. Prima vittoria in campionato per la squadra lombarda che alla prima aveva pareggiato 1-1 contro l'Udinese. Si fermano, invece, gli uomini di Allegri dopo la vittoria all'esordio contro il Genoa. La prossima settimana gli azzurri affronteranno l'Inter a Milano, turno più agevole per il Como che giocherà col Genoa in trasferta.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27

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