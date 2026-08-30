Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Ufficiale l'arrivo di De Roon. L'olandese - arrivato oggi nella Capitale - ha firmato il contratto fino al 2027 (opzione per un altro anno). L'ex capitano dell'Atalanta è pronto per la sua nuova avventura. Questo il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Marten De Roon dall'Atalanta. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il centrocampista ha collezionato 445 partite ufficiali con la squadra bergamasca, segnando 23 gol. In 44 presenze complessive con la nazionale olandese, vanta due partecipazioni ai Mondiali (2022 e 2026). De Roon ha scelto la maglia numero 15. Benvenuto a Roma, Marten!". Il centrocampista verrà convocato in extremis e raggiungerà la squadra a Lecce per la sfida di domani.