Serie A, Napoli-Benevento 2-0: Gattuso rialza la testa con Mertens e Politano

Il posticipo domenicale delle ore 18 si chiude con la vittoria del Napoli ai danni del Benevento. Nel derby campano, gli azzurri di Gattuso si impongono per 2-0 grazie alle reti di Mertens e Politano. Buon primo tempo da parte dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con Fabian Ruiz e lo stesso attaccante belga, bravo poi, al minuto 34, a deviare il pallone in rete sul cross di Ghoulam. Nella ripresa è l’ex Inter a firmare il raddoppio, al 66′. All’81’ viene espulso Koulibaly per doppia ammonizione, ma il Napoli gestisce il risultato senza problemi. Con questa vittoria, gli azzurri agganciano la Lazio a 43 punti.