Seconda vittoria in campionato per i brianzoli, trascinati dall'attaccante portoghese. Crollano i sardi di Pisacane con il primo ko esterno in campionato
Roma, allenamento prima dello Slovan: Pellegrini guida il torello. Mora scherza con Wesley
Lunedì sera da incorniciare per il Monza, che schianta 4-0 il Cagliari al Brianteo. La squadra biancorossa sblocca il match al 39' con un bel contropiede concretizzato da Kouadio, poi Varela raddoppia a inizio ripresa. Al 66' Robinson cala il tris, ma c'è ancora gioia per Varela che al 79' chiude definitivamente la partita con la rete della doppietta e del poker brianzolo. La squadra di Juric, alla seconda vittoria in campionato, sale così al quattordicesimo posto in classifica con 7 punti. La formazione di Pisacane invece, che fino a oggi in trasferta le aveva vinte tutte, resta a quota 13, settima in classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA