Nel corso della presentazione del libro di Francesco Totti, Oltre, Gian Piero Gasperini è intervenuto in video-chiamata ed è stato accolto da un applauso fragoroso del pubblico. "Questo è grazie a te, che ci hai dato la possibilità di rivivere quelle notti magiche che Roma deve vedere e giocare. Roma merita quel palcoscenico e grazie a te che ci hai riportato lì". Poi la parola è andata al tecnico: "L'altra sera lo spettacolo più bello è stato lo stadio. E' stata una bella partita, ma vedere così tanto entusiasmo in questa città è stato qualcosa di emozionante. Mi dispiace non poter partecipare direttamente stasera, ma volevo partecipare in qualche modo". E Totti scherza: "Ha chiesto se poteva intervenire, o no?". "Chi, io? Non c'era bisogno", la risposta di Gasp. E il 10 subito: "Altrimenti domani non ti vediamo sulla panchina della Roma". Gasp riprende il saluto: "Era un attestato di grande stima nei tuoi confronti e per questa serata, mi raccomando ci vediamo domani sera". "Va bene, se trovo i biglietti vengo", ha annunciato Totti in vista di Roma-Slovan Bratislava. E sulle speranze scudetto, dopo un "no" fragoroso del pubblico, la leggenda giallorossa ha detto: "Pensiamo a domani". A quel punto è intervenuto Gasp: "Noi la cena la rifacciamo comunque" e la risposta di Totti è stata: "Volentieri, quando vuole. Stasera leggi il libro mister, tanto non hai niente da fare".