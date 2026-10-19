Anche quest'anno i tifosi della Roma residenti nel Lazio non potranno sostenere la squadra di Gasperini contro il Napoli al Maradona. Il match tra giallorossi e azzurri è in programma sabato 24 ottobre con fischio d'inizio alle 18 ed è valido per l'ottava giornata di campionato. La decisione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stata adottata oggi pomeriggio su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. La questura, infatti, aveva evidenziato gli alti profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non è una novità, data la tensione che accompagna questa sfida ormai da anni, ma si tratta dell'ennesimo stop ai tifosi della Roma.