Questa è la serata di Francesco Totti che, in un Teatro Brancaccio gremito (circa 1.600 persone attese per ascoltare l'ex capitano), ha presentato il nuovo libro Oltre, scritto con Alessandro Alciato e pubblicato da Cairo Editore. Il volume racconta la vita di Totti dopo l'addio al calcio giocato nel 2017, un racconto che supera dunque il rettangolo verde e si concentra sulle esperienze vissute e sulle difficoltà affrontate dopo il ritiro. All'evento hanno preso parte anche la compagna Noemi, i figli e gli amici di una vita come Vincent Candela e Max Biagi. Un'occasione anche per festeggiare i 50 anni della leggenda della Roma, compiuti lo scorso 27 settembre. "In questi 50 anni ho dato e ho ricevuto tanto amore, soprattutto dalla famiglia, dai figli e dal popolo. C'è stato un dare e avere semplice, bello, trasparente. Penso che questo sia, per me, la cosa più importante. Facevo un lavoro che ho sempre voluto, una mia passione e un mio divertimento. Ho cercato sempre di dare e trasmettere quello che io provavo quando giocavo a calcio. Questo per me è stato un amore vero, non è semplice trasformare quello che pensi. In quei momenti ero sicuro di me stesso e spero che sia entrato dentro alle persone l'amore che avevo dentro", la confessione di Totti.

Totti sull'addio al calcio: "Momento forzato, che non volevo. Ma in questo mondo è la normalità"

Il rapporto speciale con Mihajlovic: "Onorato di avere un amico nel calcio, per me è qui"

Gasp interviene in diretta: il siparietto. Poi la promessa: "La cena la rifacciamo comunque"

Totti: "Futuro? Spero che i Friedkin vadano il più lontano possibile. Io sto dietro, ma per la Roma ci sto sempre"

Candela: "Vederlo triste dopo l'addio non era bello, ora giochiamo a padel in giro per il mondo ed è al top"

Il video-messaggio di Ancelotti e la risposta di Totti

Il ricordo del papà: "Ti amava e non te lo diceva". Poi ai figli: "Voglio tornare a essere famiglia"

Il rapporto con Vito Scala e la scena tutta da ridere dal dottore per... la prostata

Totti ha parlato così: "Sono morto, sotto un certo punto di vista. E' stato un momento forzato,. Sapevo che prima o poi ci dovesse essere, perché tutto ha un inizio e una fine. Main questo caso, diverso da come l'avevo pensato io. Alla fine penso che sia la normalità diE' un modo di pensare sbagliato, ma purtroppo è la verità". Poi ha ripercorso qui: "Mi mancano quelle 2-3 cose che ero abituato a fare quotidianamente. A noi se ci togli la terra sotto i piedi incominciamo a traballare. Siccome non è stata una mia volontà, ma è stato tutto di corsa e all'improvviso visto che alla sono stato l'ultimo a sapere di questa cosa, ho accettato a malincuore. Ho accettato la decisione di quella dirigenza e,. Sono uno molto sensibile, abbastanza spesso mi chiudo in me stesso e non esterno. Un pregio, un difetto, non lo so. Allo stesso tempo, ho ripercorso tutti i 25 anni ripensando alle cose belle e brutte, se avevo sbagliato con alcune persone ultimamente. Non riuscivo a capacitarmi di cosa stesse succedendo, mi sono sentito perso.ho detto 'ho paura'"., Arianna Rapaccioni, e la figlia. E quelper Totti: "Mando un bacio a Sinisa, so che ci sta guardando da lassù.. Ero molto giovane, lui venne qui a Roma e, come scrivo sul libro, ero il suo 'tassinaro'. Lo portavo in giro da tutte le parti, anche se io non è che conoscessi tantissimo Roma. Mi diceva una via e gli dicevo 'ma dove sta?'. Abbiamo instaurato un rapporto che andava oltre il campo.. Se perdevamo cercava di ribaltare la situazione, aveva un carattere forte ma allo stesso tempo buono. Lo chiamavo 'zingaro' per la provenienza, ma non ho niente contro il suo paese. Lui andava 'oltre', veramente. Se gli dicevi 'zingaro' ti rideva in faccia. Un'altra persona ti avrebbe attaccato al muro, lui invece ti guardava con un'aria forte e potente.. Una persona così non può andare via, deve rimanere qui con noi".Nel corso della serata,ed è stato accolto da un applauso fragoroso del pubblico. "che Roma deve vedere e giocare. Roma merita quel palcoscenico e grazie a te che ci hai riportato lì". Poi la parola è andata al tecnico: ". E' stata una bella partita, ma vedere così tanto entusiasmo in questa città è stato qualcosa di emozionante. Mi dispiace non poter partecipare direttamente stasera, ma volevo partecipare in qualche modo". E Totti scherza: "". "Chi, io? Non c'era bisogno", la risposta di Gasp. E il 10 subito: "". Gasp riprende il saluto: "Era un attestato di grande stima nei tuoi confronti e per questa serata,". "", ha annunciato Totti in vista di Roma-Slovan Bratislava. E sulle, dopo un "no" fragoroso del pubblico, la leggenda giallorossa ha detto: "Pensiamo a domani". A quel punto è intervenuto Gasp: "" e la risposta di Totti è stata: "Volentieri, quando vuole. Stasera leggi il libro mister, tanto non hai niente da fare".Non poteva non essere toccato: "In genere quando ti incontri. In sette-otto anni non è mai successo, si vede che dall'altra parte non hanno lo stesso pensiero, la stessa idea.. Ma è giusto così, lo accetto volentieri. O le cose si fanno insieme, o non si fanno. Se dall'altro lato non sei volenteroso o non hai lo stesso pensiero che ho io, fermiamoci qua. Non bisogna andare 'oltre', sembra fatto apposto.".Presente anche un amico della vita come, che ha parlato così di Francesco: "Lo conosco da 30 anni. Lui ha sempre voglia di fare e lo ha dimostrato. Lui ha smesso più tardi di me e. Era troppo calmo per me. E gli avevo detto di iniziare a giocare a padel e ora giriamo il mondo insieme con questo sport. Adesso è al top"."Ciao Francesco un piacere poterti salutare in occasione della presentazione del libro. La tua storia è piena di amore per il calcio. Sei stato un campione straordinario soprattutto di fedeltà. Ti auguro il meglio", il videomessaggio di. A cui Totti ha risposto così: "Purtroppo non ci siamo trovati sui tempi, ma. Lo ringrazio per le belle parole".Nel corso della serata, Totti ha avuto modo anche di ricordare: "Era il fulcro di tutto e di tutti. Una persona solare, disponibile, amato da tutti. Non perché mio padre, ma perché aveva una capacità di porsi con la gente che era diversa dagli altri papà.: l'educazione, il rispetto, il sapersi comportare con le persone più grandi. E' un'altra persona che sento qui, vicino. Mi ha trasmesso valori e cose positive. Mio padre era quasi peggio di me, non parlavamo tanto ma con lo sguardo diceva tutto.. Non mostravo niente, ma dentro ero l'uomo più felice del mondo perché sapevo di avere una persona che mi amava e che voleva il mio bene. Mi sentivo protetto sotto quel punto di vista.. Sono cose talmente belle da spiegare che neanche riesci a trovare le parole giuste per descrivere quello che è veramente. Ogni figlio decanta il papà o la mamma, ma per me lui era lo sceriffo numero uno. Era un buono, un bello.. Poi la leggenda della Roma: "Sono il papà e il papà va rispettato. Loro non sanno, o fanno finta di non sapere, l'amore e il rispetto che do loro. Allo stesso tempo vorrei che loro lo dessero a me. Non ho fatto nulla di male, fondamentalmente. Mi hanno crocifisso, giustamente. Ma allo stesso tempo spero che capiscono che tante volte devi andare sopra a dei pensieri non tuoi, non voluti. Loro devono essere i miei figli in tutto e per tutto.. Non mostravo quello che pensavo, ma ci stavo male. E io sono stato il primo a sbagliare con mio padre. Sotto questo aspetto sono un po' razionale. L'importante è tornare come eravamo prima. Non è che lo esigo, ma lo voglio perché sono un papà che ha trasmesso valori e insegnamenti.. Dobbiamo capire che la vita ci riserverà tante altre cose belle e che io con loro è più facile farle".Non era possibile evitare, tutto da ridere. "Vado a trovare in clinica il figlio di Vito Scala. Vito per me è un fratello maggiore, è stato tutto per me e lo è ancora. Abbiamo un bellissimo rapporto, a 360°. Non si vergogna per niente, mi dice tutto davanti a tutti. Il figlio doveva fare un interventino. Siccome Vito è un cagac****i con la C maiuscola,. Allora dice di chiamare un altro dottore. Mi viene a prendere e mi dice di andare a fare una visita.Non ti azzardare minimamente perché ti uccido'. Non conoscevo il dottore, ma lo odiavo. Già solo al pensiero... avevo la pelle d'oca. E ho pensato che al posto del figlio sarei stato io quello ricoverato. Sembravo un paguro e il dottore dice 'Alza la gamba'. Ma che alza, io quasi la chiudevo.. Sono andato via col ghiaccio e camminavo come i pinguini".