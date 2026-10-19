I giallorossi cercano la prima vittoria nella competizione, il tecnico: "Per i playoff servono 10 punti". Pellegrini sarà titolare: "La mia priorità era la Roma". Cristante punta il Napoli
Roma, torna la Champions. Gasperini: "Per i playoff servono 10 punti, a partire dallo Slovan"
Non c'è sosta per la Roma che, a due giorni dalla vittoria contro il Genoa di sabato sera, si ritrova già alla vigilia del match di Champions League con lo Slovan Bratislava in programma martedì 20 ottobre alle 21 allo stadio Olimpico. Gasperini ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Non sottovaluteremo l'avversario perché abbiamo bisogno di vincere per alimentare le possibilità di andare avanti. Per i playoff servono 10 punti, a partire da questa partita". Al suo fianco c'era Pellegrini, che domani con ogni probabilità partirà titolare: "Sto bene. Il contratto annuale scelta della società, la mia priorità era la Roma". Due i ballottaggi alla vigilia: il centrale di difesa, uno tra Balerdi e Ndicka, e il titolare sulla fascia destra, Lulli o Molina, con i primi in vantaggio. Così Yaya Touré, tecnico degli slovacchi, in conferenza: "Grande rispetto per Roma e per Gasp, qui contano i dettagli".
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