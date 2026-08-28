egli ultimi minuti c'è tempo per il raddoppio con l'autogol sfortunato di Halhal
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
Il Milan non sbaglia alla prima in casa e a San Siro supera senza troppi problemi un Venezia comunque propositivo. Un primo tempo divertente si chiude sullo 0-0, mentre nella seconda frazione è Goncalo Ramos a sbloccarla al 69' sull'assist di Saelemaekers: il portoghese non sbaglia davanti a Stankovic. Negli ultimi minuti c'è tempo per il raddoppio con l'autogol sfortunato di Halhal. Rossoneri a punteggio pieno dopo due partite e momentaneamente primi in classifica.
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