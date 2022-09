Serie A, Milan-Napoli 1-2: gli azzurri agganciano l’Atalanta al primo posto

La domenica della settima giornata di Serie A si chiude con il big match delle 20:45 tra Milan e Napoli. Dopo la sconfitta della Roma in casa per 0-1 con l'Atalanta, finisce 2-1 per i partenopei a San Siro. Gli azzurri vanno avanti nel punteggio grazie al gol di Politano su calcio di rigore al minuto 55. Il pareggio rossonero arriva con il solito Giroud al 69'. Il Napoli ritrova il vantaggio con il colpo di testa di Simeone (78'). La squadra di Luciano Spalletti (in tribuna per scontare la squalifica presa nel match con lo Spezia) sale in vetta alla classifica con 17 punti, a pari merito con la Dea di Gasperini.