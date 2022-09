Roma, quanti rimpianti: l’Atalanta vince 1-0. Furia Mourinho

Seconda sconfitta in campionato per i giallorossi. Dopo la sosta la sfida con l'Inter senza lo Special One in panchina.

Daniele Aloisi

L'Atalanta vince all'Olimpico 0-1 grazie al gol di Scalvini. Seconda sconfitta in campionato per la Roma. Subito brutte notizie per Mourinho che poco prima dell'inizio perde Dybala per un problema al flessore. Primo tempo dominato dai giallorossi che però non sfruttano le numerosi occasioni. Sportiello salva la 'Dea' in un paio di occasioni e il primo tempo si conclude con il vantaggio dei nerazzurri. Gol di Scalvini a metà gara con l'unica conclusione verso lo specchio della porta. Partita stregata con i giallorossi che non trovano la via del gol nonostante i tanti tentativi. La Roma sfiora il gol del pareggio in diverse occasioni, soprattutto con Shomurodov che va a due passi dal pareggio all'86' con un colpo di testa. Dopo 5' di recupero finisce la partita con l'Atalanta che batte i giallorossi. Tanti rimpianti per la Roma che trovano la seconda sconfitta in campionato.

Abraham spreca troppo e la Roma non trova il gol: Atalanta avanti all'intervallo

Secondo big match stagionale per la Roma e l'Olimpico si colora di giallo e rosso prima dell'inizio della gara. Subito problemi nel riscaldamento per Mourinho che perde Dybala per un infortunio al flessore sinistro. Matic dal 1' e Pellegrini scala in avanti. Al 2' Smalling va vicino al gol con un bel colpo di testa che però finisce alto sopra la traversa. Brutto scontro di gioco poco dopo tra Musso e Demiral, il portiere argentino ha la peggio ed è costretto al cambio. Proteste da parte dei giallorossi al 19' per una mancata ammonizione per De Roon. Il centrocampista dell'Atalanta ha strattonato vistosamente Zaniolo ma l'arbitro ha deciso di non estrarre il giallo. Al 22' finisce sulla lista dei 'cattivi' Maehle per un brutto intervento su Mancini. Al 29' si fa viva la Roma: Cristante cerca il gol dell'ex con un tiro da fuori area ma la sua conclusione finisce a lato.

Continua il pressing della squadra di Mou, ci prova dalla distanza anche Ibanez. Sportiello in due tempi fa sua la sfera. Al 35' va avanti l'Atalanta con Salvini che trova l'angolino basso con un destro rasoterra. Clamorosa occasione per Abraham al 40'. Meraviglioso il lancio di Pellegrini per l'attaccante inglese che davanti a Sportiello ha un attimo di esitazione manda fuori. Pochi istanti dopo altro tu per tu davanti al portiere della Dea. Questa volta è Ibanez che non riesce a gondiare la rete. Al 45' nuova grande chance per Abraham, che tocca con il destro in corsa all'interno dell'area piccola ma Sportiello chiude le gambe e gli nega ancora il pari.

Tanti rimpianti per la Roma: all'Olimpico vince l'Atalanta

Gasperini fa due cambi all'inizio della seconda frazione di gioco: escono Hojlund e Scalvini ed entrano Okoli e Muriel. Al 53' ci prova Mancini di testa ma non colpisce bene il pallone e non trova la porta. Poco dopo si accende una polemica. Okoli trattiene Zaniolo in area di rigore ma l'arbitro fischia il fallo al numero 22. Mourinho non la prende bene ed entra in campo per protestare. Espulso lo Special One che non ci sarà per la trasferta di Milano. Va vicina al raddoppio l'Atalanta con Pasalic ma è stato bravissimo Abraham sulla linea di porta a salvare Rui Patricio. Al 66' entra Belotti ed esce Matic.

Un minuto dopo va ancora vicino al gol Ibanez che dagli sviluppi di corner prova con il colpo di testa ma non impensierisce Sportiello. Pericola la Dea in contropiede, lancio in avanti per Murielo che vince il duello con Mancini e si sposta il pallone sul destro. La sua conclusione finisce alta. Ancora pericolosa la Roma al 73'. Belotti porta avanti l'azione e serve Zaniolo sul vertice sinistro dell'area di rigore. Nicolò calcia con il sinistro e sfiora l'incrocio dei pali. Mourinho tenta il tutto per tutto nel finale: dentro anche Shomurodov. L'Uzbeko ha la palla del pareggio ma spara fuori incredibilmente da due passi. Cross perfetto di Celik per l'ex Genoa che è impreciso di testa. Finisce il match dopo 5' di recupero. La Roma trova la seconda sconfitta in campionato.

Roma-Atalanta 0-1: il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (Zalewski 87'), Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic (Belotti 67'), Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham (Shomurodov 79'). A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Tripi, Camara, Bove, Faticanti, Zalewski, Volpato, Belotti, Shomurodov. Allenatore: Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (Sportiello 9'); Toloi, Demiral, Scalvini (Muriel 46'); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (Lookman 74'), Ederson; Højlund (Okoli 46'). A disposizione: Sportiello, Rossi, Soppy, Ruggeri, Okoli, Malinovskyi, Boga, Lookman, Muriel. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova). Assistenti: Vecchi-Matrodonato. IV uomo: Ayroldi. Var: Di Paolo. Avar: Carbone

Marcatori: Scalvini 35' (A),

Ammoniti: Maehle (A), Toloi (A), Hateboer (A), Demiral (A), De Roon (A), Koopmeiners (A)

Spettatori: 61335