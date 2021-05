Serie A, Milan-Benevento 2-0: i rossoneri riprendono la corsa Champions

Calhanoglu e Theo Hernandez firmano una vittoria fondamentale in ottica classifica, i giallorossi rischiano grosso

Il Milan rialza la testa. Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio che ha complicato la corsa Champions dei rossoneri, arriva oggi una vittoria fondamentale contro il Benevento. La squadra di Pioli parte subito sull'acceleratore con il gol in apertura al 6' di Calhanoglu. Il turco mette la partita in discesa per il Milan, ma gli uomini del grande ex Pippo Inzaghi restano sempre vivi. Al 60' arriva anche il raddoppio firmato da Theo Hernandez, favorito dal tiro di Ibrahimovic parato da un Montipò protagonista assoluto del match. Il Milan sale a 69, provvisoriamente al secondo posto solitario con Atalanta, Napoli e Juventus impegnate domani. I giallorossi restano invece a 31 punti e rischiano di restare da soli al terzultimo posto.