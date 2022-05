Serie A, Milan-Atalanta 2-0: decidono Theo e Leao. Rossoneri ad un passo dal titolo

I rossoneri battono la squadra di Gasperini e vedono la vittoria del campionato sempre più vicina

Il Milan vince l'ultima partita stagionale a San Siro contro l'Atalanta. Decisive le reti di Leao e Theo Hernandez, entrambe nella ripresa. I rossoneri si portano momentaneamente a +5 sull'Inter. Alla squadra di Pioli manca un solo punto per raggiungere matematicamente la vittoria dello Scudetto, che potrebbe arrivare anche questa sera nel caso in cui la squadra di Inzaghi non riesca a battere il Cagliari in trasferta.