Il Napoli torna a vincere. Nella sfida con il Cagliari alla Sardegna Arena i partenopei si impongono per 1-0. Man of the match Dries Mertens, che con un destro a giro batte Cragno e firma i tre punti per i suoi. La squadra di Gattuso si porta a 33 punti (-6 dalla Roma) e supera proprio il Cagliari, fermo a 32.