Serie A, lo Spezia blocca l’Inter: 1-1. Vince la Juventus sul Parma

I nerazzurri guadagnano un punto sul Milan, Pirlo continua la corsa Champions

Lo Spezia rallenta la corsa dell'Inter per lo scudetto. In Liguria finisce 1-1. Farias al 19' porta in vantaggio i bianconeri, mentre al 39' Perisic riporta in equilibrio il risultato. Nonostante gli uomini di Conte siano molto pericolosi nel secondo tempo, da segnalare anche due gol annullati per fuorigioco prima di Lukaku poi di Lautaro. E così i nerazzurri sprecano l'opportunità di allungare sul Milan, che oggi è stato sconfitto dal Sassuolo. Guadagnano sui rivali solamente un punto. Continua invece la corsa Champions della Juventus, che contro il Parma ottiene i tre punti grazie alle reti di Alex Sandro (doppietta) e de Ligt, che ribaltano l'1-0 iniziale dei crociati. Vince il Cagliari in casa dell'Udinese con un rigore di Joao Pedro, tre punti anche per la Sampdoria che batte 1-0 il Crotone, mentre pareggiano Bologna-Torino e Genoa-Benevento.