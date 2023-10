Serie A, l’Inter sbanca Torino 3-0: in gol Thuram, Lautaro e Calhanoglu

I nerazzurri passano grazie a una grande ultima mezz'ora di partita in cui arrivano tutti e tre i gol. Brutto infortunio per Schuurs

L'Inter non sbaglia ed espugna il campo del Torino vincendo con un risultato netto e rotondo. Contro i granata finisce 3-0 l'anticipo delle 18 del sabato di Serie A, con i nerazzurri che soffrono in alcuni frangenti della partita, ma nell'ultima fase di gara vengono fuori. Al 59' il vantaggio firmato da Thuram, poi il raddoppio al 67' di Lautaro Martinez e infine il sigillo nel recupero di Calhanoglu su calcio di rigore. La squadra di Inzaghi si riprende temporaneamente la vetta della classifica in attesa di Milan-Juve. Brutto infortunio per Schuurs: il difensore del Torino è uscito in lacrime per una brutta torsione del ginocchio.