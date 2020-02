Serie A, l’Inter si aggiudica il derby in rimonta: 4-2 sul Milan. Nerazzurri primi con la Juve

Aggancio riuscito. L’Inter vince il derby e vola a pari punti con la Juventus (54). Partita che però inizia in salita per i nerazzurri con il doppio svantaggio. All’intervallo, infatti, il risultato dice 2-0 Milan grazie ai gol di Rebic e Ibrahimovic. Nella ripresa, però, la squadra di Conte la ribalta con un poker che lascia poco spazio alle interpretazioni. Aprono la rimonta Brozovic e Vecino, la completano de Vrij e Lukaku. Vittoria importante dunque per l’Inter che sorpassa nuovamente la Lazio e si posizione al primo posto con i bianconeri.