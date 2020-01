Serie A, l’Inter frena contro il Lecce: anche Brescia-Cagliari e Bologna-Verona finiscono in parità

Tre le gare disputate nel pomeriggio, iniziate alle ore 15. L’Inter viene frenato dal Lecce di Liverani al Via del Mare. I nerazzurri sbloccano il risultato nella ripresa al 71’ grazie al colpo di testa di Bastoni. Dopo appena 6 minuti arriva il pareggio di Mancosu. Due doppiette nella sfida tra il Brescia e il Cagliari, quelle di Torregrossa e Joao Pedro. Anche la sfida salvezza Bologna-Verona si è conclusa in parità sul risultato di 1-1: in gol al 20’ Bani per la squadra di Mihajlovic e Borini al 81’ per i gialloblù.