Serie A, Lecce-show al San Paolo: 3-2 al Napoli. Vince il Genoa, pari in Brescia-Udinese

La notizia del pomeriggio arriva dal San Paolo. Il Lecce fa l’impresa e vince 3-2 contro il Napoli di Gattuso: salentini in vantaggio nel primo tempo con Lapadula, poi ad inizio ripresa arriva il pareggio di Milik ma la squadra di Liverani trova altri due gol ancora con Lapadula e poi con una punizione di Mancosu che finisce sotto l’incrocio dei pali. Nel finale Callejon la riapre ma nel recupero il Napoli non trova la via del pareggio. Si infiamma quindi la corsa salvezza, visto che vince anche il Genoa (1-0 al Cagliari, gol di Pandev) mentre il Brescia alla prima di Diego Lopez fa 1-1 contro l’Udinese (Bisoli e De Paul).