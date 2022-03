Serie A, Lazio-Venezia 1-0: decide Immobile su rigore. Scavalcata la Roma

Biancocelesti sono quinti a 49 punti mentre i lagunari rimangono in zona retrocessione

Lazio e Venezia chiudono la ventinovesima giornata di Serie A all'Olimpico. I biancocelesti passano il primo tempo in costante pressione offensiva nella metà campo avversaria cercando di far male soprattutto sulle fasce con Felipe Anderson e Zaccagni (ammonito, salterà il derby poiché diffidato). L'occasione più grande capita proprio sui piedi del brasiliano che, arrivato a tu per tu col portiere avversario, chiude troppo il destro e mette al lato. I lagunari tremano, ma arrivano al 45' sullo 0-0. Nella seconda frazione non cambia nulla. La Lazio trova il vantaggio con Immobile, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Solo questione di minuti, perché al 58' è proprio il 17 biancoceleste a segnare l'1-0 su rigore. Nei minuti che restano gli uomini di Sarri gestiscono il possesso senza mai affondare contro un Venezia arrendevole e mai pericoloso. I biancocelesti arrivano a 49 punti scavalcando Roma e Atalanta mentre i lagunari rimangono impantanati nella zona retrocessione.