Serie A, Lazio-Torino 1-1: biancocelesti salvati in extremis da Immobile

La squadra di Sarri raggiunge in classifica la Fiorentina al sesto posto ma i viola hanno giocato una partita in meno

Il Torino sfiora il colpaccio all'Olimpico. In vantaggio al 56' con Pellegri entrato nella ripresa al posto di Belotti, i granata collezionano occasioni, soprattutto su palla inattiva, con Belotti che spreca, Bremer che colpisce il palo e Izzo che vede la sua conclusione respinta sulla linea da Felipe Anderson e vengono raggiunti al 93' da Immobile. Con questo punto la Lazio raggiunge in classifica la Fiorentina al sesto posto ma i viola hanno giocato una partita in meno. Per il Torino, che non ha ambizioni di classifica, resta l'amarezza in bocca per una vittoria esterna meritata e sfiorata per poco.