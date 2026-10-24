La Lazio blinda il primo posto in classifica. La squadra di Gattuso piega il Parma 2-1 grazie alle reti di Taylor e l'autogol di Diego Carlos. Inutile la rete di Lontani nel finale. I biancocelesti raggiungono quota 22 punti in classifica, quattro in più della Roma che ha pareggiato a Napoli. Domani alle 12.30 l'Inter giocherà contro la Fiorentina e ha la possibilità di agguantare in classifica la Lazio.