I biancocelesti vanno a +4 sulla Roma
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La Lazio blinda il primo posto in classifica. La squadra di Gattuso piega il Parma 2-1 grazie alle reti di Taylor e l'autogol di Diego Carlos. Inutile la rete di Lontani nel finale. I biancocelesti raggiungono quota 22 punti in classifica, quattro in più della Roma che ha pareggiato a Napoli. Domani alle 12.30 l'Inter giocherà contro la Fiorentina e ha la possibilità di agguantare in classifica la Lazio.
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