Serie A, Lazio-Parma 2-0: Immobile e Marusic stendono la squadra di D’Aversa

Dopo la brutta sconfitta subita in rimonta contro la Spal e il ko all’esordio in Europa League, anche questo dopo essere stata in vantaggio, la Lazio torna alla vittoria. All’Olimpico i biancocelesti hanno chiuso la quarta giornata di campionato ospitando il Parma. La squadra di Inzaghi vince 2-0 grazie ai gol di Immobile e Marusic, una volta per tempo, e sale a quota 7 punti in classifica. Da segnalare il battibecco animato, anche se a distanza, tra lo stesso Immobile e il suo allenatore: l’attaccante napoleano non ha digerito la sostituzione in un momento positivo per lui e dopo aver riposato giovedì in Europa League. I due non se le sono mandate a dire. Mercoledì nel turno infrasettimanale la Lazio è attesa dalla supersfida in casa dell’Inter.