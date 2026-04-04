Serie A, Lazio-Parma 1-1: un gol fortunoso di Noslin risponde a Delprato

I biancocelesti acciuffano il pareggio nel secondo tempo e sono a -10 dalla Roma impegnata domani a San Siro

Finisce 1-1 all'Olimpico tra Lazio e Parma nell'ultimo anticipo di questo sabato pasquale. Una partita non bellissima, in cui però i ducali giocano meglio nel primo tempo trovando anche subito il vantaggio con Delprato. Nella ripresa la squadra di Sarri fa qualcosa in più, ma senza creare troppi pericoli. I biancocelesti però crescono e trovano il pari con Noslin e soprattutto una deviazione decisiva che buca Suzuki. La Lazio sale così a 44 punti, dieci in meno della Roma, il Parma invece vola a 35 mantenendosi a distanza di sicurezza dalla retrocessione.