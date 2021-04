Serie A, Lazio-Milan 3-0: i biancocelesti tornano in corsa per la Champions

È la Lazio che si aggiudica il big match Champions contro il Milan che chiude la 33esima giornata di Serie A. Nel Monday Night dell’Olimpico i biancocelesti vincono 3-0 contro i rossoneri e provano a rientrare nella lotta per il quarto...

È la Lazio che si aggiudica il big match Champions contro il Milan che chiude la 33esima giornata di Serie A. Nel Monday Night dell'Olimpico i biancocelesti vincono 3-0 contro i rossoneri e provano a rientrare nella lotta per il quarto posto. Dopo uno spavento iniziale, è Correa a portare subito avanti i suoi al 2'. Il raddoppio arriva al 51' ancora con la firma dell'argentino, anche se il Milan protesta molto per un fallo iniziale su Calhanoglu di Leiva che fa partire il contropiede vincente. Orsato va al Var, ma sceglie comunque di convalidare il gol. Partita indirizzata che la squadra di Pioli non riesce più a rimettere in sesto e anzi la chiude la Lazio con Immobile all'87'. I biancocelesti salgono a 61 punti dal quarto posto, a -5 proprio da Napoli, Milan e Juventus (e +6 sulla Roma), anche se gli uomini di Inzaghi hanno una partita in meno da recuperare il 18 maggio col Torino.