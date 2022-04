Serie A, Lazio-Milan 1-2: Giroud riprende Immobile. Tonali completa la rimonta

I rossoneri sorpassano l'Inter in vetta con una partita in più. I biancocelesti falliscono il sorpasso alla Roma

Il big match del giorno si gioca all'Olimpico tra Lazio e Milan. I biancocelesti partono forti e vanno subito in vantaggio con Immobile sugli sviluppi di un fallo laterale. Gli ospiti escono alla distanza fino a produrre la massima pressione offensiva alla fine del primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia e infatti i rossoneri trovano subito il pareggio con Giroud. Grande protagonista del match è Leao, dominatore della fascia sinistra per tutta la partita. La Lazio dopo il vantaggio ha sofferto molto le sortite offensive avversarie senza riuscire a rendersi pericolosa dalle parti di Maignan. In pieno recupero Tonali completa la rimonta sfruttando una disattenzione difensiva della Lazio, insaccando la palla da pochi metri.