Seconda sconfitta di fila per De Rossi. Nerazzurri e biancocelesti a punteggio pieno
Seconda sconfitta di fila per De Rossi che dopo il ko contro il Napoli alla prima perde anche contro la Lazio all'Olimpico. Finisce 1-0 per i biancocelesti grazie al gol di Frattesi nel primo tempo. Sei i punti per la squadra di Gattuso che aveva battuto il Bologna all'esordio. Vince anche l'Inter in trasferta contro il Cagliari. Decide la rete di Calhanoglu. Domani sarà il turno della Roma che sarà di scena a Lecce.
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