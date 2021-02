La ventunesima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Lazio. La squadra di Inzaghi ha battuto il Cagliari per 1-0 e ha allungato a sei la striscia di vittorie consecutive. Il match winner è Ciro Immobile, che ha segnato nel secondo tempo sfruttando l’assist di Milinkovic. I biancocelesti salgono a 40 punti e raggiungono la Roma al quarto posto in classifica. Crisi nera per Di Francesco e i suoi, in piena zona retrocessione con soli 15 punti.