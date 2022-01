Serie A, l’Atalanta a valanga sull’Udinese: finisce 6-2. Napoli-Sampdoria 1-0

Alla squadra di Spalletti basta Petagna. I bergamaschi annientano i friulani

Nei 2 match della domenica pomeriggio, l'Atalanta vince e resta in corsa per la zona Champions. Travolto 6 a 2 l'Udinese alla Dacia Arena. Inutili le reti di Beto e Djimsiti. Per l'Atalanta a segno Pasalic, Malinovskyi, Muriel (doppietta), Maehle e Pessina. La squadra di Gasperini sale a 41 in attesa di Roma-Juventus. L'Udinese resta inchiodato a quota 20. Nell'altra partita disputatasi in contemporanea, e cioè Napoli-Sampdoria, il risultato è stato 1-0. Petagna al minuto 43 è bastato per regalare i 3 punti a Spalletti e consentire agli azzurri di salire a 43 punti. I blucerchiati restano a 20 punti.