Serie A, la Sampdoria batte 3-1 il Verona. Crotone-Udinese 1-2

La 31° giornata di Serie A si apre con le vittorie di Sampdoria e Udinese. I blucerchiati battono 3-1 in rimonta il Verona grazie ai gol di Jankto (47′), Gabbiadini (73′ su rigore) e Thorsby (82′). Hellas sconfitto nonostante l’iniziale vantaggio siglato da Lazovic al 13′ e dopo aver concluso avanti la prima frazione. A Crotone, invece, i bianconeri di Gotti si impongono 2-1: protagonista assoluto è de Paul, autore di una doppietta (41′ e 74′), in mezzo non basta ai calabresi la rete di Simy (68′). In virtù di questi successi, Samp e Udinese salgono rispettivamente a quota 39 e 36 in classifica; il Verona resta a 41, il Crotone a 15.