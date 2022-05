Serie A, la Salernitana perde ma è salva. Il Cagliari non passa a Venezia e retrocede

Emozioni contrastanti in questo ultimo verdetto di Serie A. La squadra di Nicola mantiene la categoria nonostante la sconfitta contro l'Udinese. In B ci va il Cagliari

Ultimo decisivo verdetto della stagione di Serie A 2021/22. La Salernitana nonostante la sconfitta per 4-0 in casa contro l'Udinese, festeggia la salvezza sul proprio campo grazie al pareggio tra Venezia e Cagliari che costringe i sardi alla retrocessione. All'Arechi non c'è mai stata partita, con l'Udinese di Gotti che dopo il primo tempo era già avanti di tre reti. I rossoblù di Agostini però non sono riusciti ad abbattere il muro eretto dal Venezia, già matematicamente retrocesso, e il prossimo anno giocheranno il campionato di Serie B.