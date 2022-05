Serie A, la Lazio pareggia e resta quinta. In Conference ci va la Fiorentina

I verdetti dell'ultima giornata di campionato: i biancocelesti restano sopra alla Roma, la viola vola in Europa. Atalanta fuori

La Lazio pareggia 3-3 l'ultima giornata di campionato e rimane al quinto posto il classifica, sopra la Roma. I biancocelesti erano sotto 0-2 nei primi minuti di gioco, poi sono riusciti a ribaltare il risultato grazie ai gol di Cabral, Felipe Anderson e Pedro. Nel finale di partita la rete di Hongla ha di nuovo equalizzato il risultato. La Fiorentina vola in Conference League grazie alla vittoria per 2-0 in casa contro la Juventus con la rete di Duncan nel primo tempo e con il rigore di Nico Gonzalez allo scadere. L'Atalanta, invece, perde contro l'Empoli 0-1 in trasferta (gol di Stulac) e termina il campionato all'ottavo posto restando fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione.