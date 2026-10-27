La Lazio di Gattuso annienta il Sassuolo fuori casa ed esce dal Mapei Stadium dopo aver segnato ben 6 gol. I biancocelesti partono fortissimo e la sbloccano con Taylor dopo meno di due minuti, poi il pareggio di Thortsvedt al 7' prima di Isaksen e Floriani Mussolini che portano la Lazio sull'1-3 dopo solo un quarto d'ora. I neroverdi reagiscono ma l'espulsione di Thortsvedt al 31' complica i piani di Aquilani, all'intervallo è 2-4. Nel secondo tempo la squadra di Gattuso rischia di farne ben 3, ma Zaccagni sbaglia il rigore prima della doppietta di Noslin che chiude il match. Ora la Lazio è a 25 punti, momentaneamente a +3 dall'Inter e a +7 dalla Roma che è impegnata all'Olimpico contro il Cagliari.