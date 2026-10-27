L'assenza di Svilar ha fatto riemergere Gollini: ora è lui il numero 1 giallorosso. Ancora per poco, ma l'ex Atalanta - anche contro il Cagliari - è pronto a tenere la porta inviolata. Poco prima della sfida dell'Olimpico, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

GOLLINI A DAZN

Grande rimonta col Napoli. Ci racconti come arrivate, c’è stanchezza? “Sicuramente stiamo giocando tanto, come gli altri che fanno coppe. Arriviamo molto determinati, Napoli è alle spalle. Sappiamo cosa ci aspetta stasera, sappiamo cosa fare e come approcciare”

Non giocavi da due anni. Il tuo bilancio ad oggi? “Io mi sento bene e cerco di dimostrare di essere di alto livello. Ma la cosa importante è la Roma e dare un contributo importante”