Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della sfida di Champions League all'Olimpico
Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"
La Roma torna in campo dopo il pari di Napoli. I giallorossi ospitano il Cagliari, a dirigere la gara Feliciani di Teramo. Gli assistenti saranno Zingarelli e Fontani. Al Var Ghersini.
Roma-Cagliari, la moviola:8' - Colpo di testa di Adopo e la palla sbatte sul braccio di Pisilli. Feliciani viene richiamato dal Var e fischia il calcio di rigore per il Cagliari.
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