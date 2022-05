Serie A, la Lazio batte la Sampdoria 2-0 e sale al quinto posto

I biancocelesti ottengono i tre punti contro i blucerchiati grazie alle reti di Patric e Luis Alberto, in attesa di Fiorentina-Roma

Nel posticipo del sabato di Serie A, la Lazio batte tra le mura dello stadio Olimpico la Sampdoria per 2-0. I biancocelesti ottengono tre punti pesanti grazie ad una rete di testa di Patric e un gol splendido di Luis Alberto, che scarta Audero con la suola. Nel finale, la squadra di Giampaolo prova a riaprire la partita, ma un tiro di Quagliarella si stampa sul palo. Ora i ragazzi di Sarri si trovano da soli al quinto posto, a +3 dalla Roma che giocherà lunedì sera contro la Fiorentina, in una sfida decisiva per la lotta ad un posto alla prossima edizione dell'Europa League.