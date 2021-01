Serie A, la Lazio batte 3-1 l’Atalanta. Doppietta di Destro, Boga punisce DiFra al 95′

La Lazio ha battuto meritatamente 3-1 l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo: gol di Marusic nel primo tempo, poi Correa trova il raddoppio a inizio ripresa. La squadra di Gasperini, oggi sottotono, fa 2-1 con Pasalic ma è sbilanciata e incassa il terzo gol da Muriqi, in gol anche in Coppa Italia. I biancocelesti (alla quinta vittoria consecutiva) salgono a 37 punti, gli stessi della Roma, mentre all’Atalanta non riesce il sorpasso proprio sui giallorossi.

Il Genoa vince nettamente 3-0 a Crotone grazie alla doppietta di Mattia Destro, uno degli attaccanti più in forma della Serie A. Di Francesco e il suo Cagliari vedono invece svanire al 95′ la vittoria: a Joao Pedro all’ultimo istante risponde Boga.