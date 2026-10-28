La Juve cade di nuovo. Dopo la vittoria a Lecce, i bianconeri incappano nella loro terza sconfitta in campionato, stavolta in casa del Genoa di Daniele De Rossi. Una sconfitta maturata soprattutto nel primo tempo, visto che le reti del Grifone arrivano al 12' e al 28' con Ehizibue e l'ex Roma Baldanzi. La squadra di Spalletti resta così a quota 14 punti in classifica, raggiunta dal Napoli di Allegri che batte 4-1 in trasferta il Monza: in gol Hojlund, Politano, Marin e De Bruyne.