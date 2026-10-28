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La Roma diventa formato rimonta e Gasp punta Liedholm

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a crescere e la vittoria in rimonta contro il Cagliari conferma una delle trasformazioni più significative della squadra: lo svantaggio non rappresenta più un ostacolo insormontabile, ma uno stimolo per reagire. Dopo le difficoltà della passata stagione, i giallorossi hanno già raccolto sette punti recuperando situazioni di svantaggio, tanti quanti nell'intero campionato precedente. Un percorso che, dopo il successo contro l'Inter, ha rilanciato le ambizioni della squadra e avvicinato Gasperini ai numeri necessari per puntare al record di Nils Liedholm.

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