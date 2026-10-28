Mile Svilar è rientrato a Roma. Il portierone giallorosso dopo l'infortunio è volato in Belgio per lavorare e recuperare al meglio dalla frattura al dito del piede, e ora si prepara a raccoglierne i frutti. Come riportato da 'Manà Manà Sport Roma', il classe '99 è tornato nella capitale e domani dovrebbe sottoporsi a nuovi esami strumentali. Un'altra tappa importante sulla strada verso il rientro in campo, magari già dalla prossima settimana. Gasperini non vede l'ora di poter tornare a contare sul suo top player in un momento così importante, tra Udinese, Manchester United e Sassuolo.